〔中国钢铁〕唐山渤海钢铁集团联合重组获批,将打造北方最大民营钢企

路透上海2月9日电---中国证券报周四报导,工信部近日披露已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案,争取在今年底前基本完成.完成後该集团将成为北方最大的民营钢企集团.

中证报援引知情人士称,此次整合主要是通过技术改造、淘汰落後的形式开展,并在此基础上实现装备和产品的提升.置换後的新产能主要集中在唐山港等沿海区域.

根据唐山市规划,2012年将着重严控钢铁产能总量,加快钢铁产业改造升级和整合重组,重点抓好渤海钢铁集团整合重组等项目.显然,此次拿到工信部批复後,唐山渤海钢铁集团整合将蓄势待发.

但由於未来仍将面临一系列项目审批手续,整合道路依然漫长.上述人士直言,"2012年年底主要完成工商注册、名称核准、投资人到位、召开股东大会等常规流程,而具体项目还需要进一步审批."

另一知情人士透露,公司重组计划源自2008年、2009年期间.集团计划重组之後产能达到3,000万吨.

按照2008年时的规划,唐山渤海钢铁集团和唐山长城钢铁集团组建後,唐山市将对未加入两大钢铁集团的几十家地方钢铁企业进行进一步整合,到2010年形成两到三家年产能在千万吨级以上的大型地方钢铁企业集团.

目前唐山市钢铁产量已约占全国产量的十分之一.(完)