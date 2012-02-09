《全球主要国家债券发行预告》--2月9日-2月16日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透2月9日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/9 0130 日本 40年期公债
2/9 0900 匈牙利 长期公债
2/9 1800 美国 30年期公债
2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
2/10 英国 国库券
2/13 0120 日本 一年期贴现公债
2/13 意大利 2013年2月14日到期12个月国库券
2/13 1630 美国 13周国库券
26周国库券
2/13 0700 德国 40亿欧元 2012年8月15日到期六个月国库券
2/13 法国 国库券
2/14 意大利 中期债券
2/14 0900 匈牙利 三个月贴现债券
2/14 1630 美国 四周期国库券
2/14 希腊 三个月期国库券
2/14 西班牙 12个月及18个月期公债
2/14 加拿大 最少68亿加元 2012年5月24日到期的98天期国库券;
最少26亿加元 2012年8月16日到期的182天期国库券;
最少26亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券
2/15 0120 日本 三个月期贴现债券
2/15 1030 葡萄牙 15-17.5亿欧元 (5月18日到期的三个月期国库券;
8月17日到期的六个月期国库券)
2/15 加拿大 五年期公债
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息为4.50%的2034年到期公债
2/16 0900 匈牙利 12个月贴现国库券
浮动利率公债
2/16 法国 BTAN中期政府债券
OATi指数相关债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。