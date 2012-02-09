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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 09:05 BJT

〔全球金市〕现货金微跌,关注希腊债务协议谈判

路透新加坡2月9日电---现货金周四微跌,希腊谈判在拖延数日後似正接近达成协议.现货金价上日跌近1%.

0036GMT,现货金XAU=微跌0.1%至每盎司1,730.99美元.美国期金GCcv1微升0.1%至1,733.80美元.

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