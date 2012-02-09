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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 09:17 BJT

《外汇动态》77.50-78.00处卖单料将限制美元/日圆上扬--交易员

0052GMT---一家外资银行驻东京交易员称,虽然银行间交易商准备做多美元/日圆JPY=,但在77.50-78.00日圆隐现的出口商卖单料将限制该汇价上扬. 临近东京定盘,现汇在77.09日圆处有温和买盘. 该交易员还称,欧元/日圆在102日圆上方有一些出口商卖单.欧元/日圆EURJPY=现报102日圆.(完) --编译 许娜;审校 程琳

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