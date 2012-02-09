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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 09:20 BJT

****敬告客户:路透撤回稍早误发出的中国1月CPI,PPI等数据****

亲爱的客户,您好:

路透周四稍早发出中国1月CPI,PPI等数据的红条数字因技术故障有误,故路透决定予以撤稿.不便之处,敬请见谅.

中国国家统计局将於9:30发布1月份的CPI,PPI等数据.

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