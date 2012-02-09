〔全球金属〕资深投资者Gartman预计铜价在未来数月升至每磅4.25美元

* Gartman认为铜价近期盘整只是中点整固

* 预计未来数月铜价将处於4.25-4.30区间

路透2月8日电---资深投资者Dennis Gartman指出,近期铜价的盘整看起来更像是"中点"整固,而并非已见顶,暗示铜价在未来数月有望进一步攀升.

Gartman称,他预期铜价将再度升向去年8月高点,因为技术面良好且基本面强劲.他自1月初以来一直作多铜.

"从纯技术的角度看,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜近期在每磅3.78-3.90美元之间的整固,具有中点盘整而非见顶的特点."他在周三的The Gartman Letter中说到.

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"如果期铜今日(2月8日)在纽约市场收在每磅3.90美元之上...我们在未来几个月就应当把目光移向4.25-4.30区间."

COMEX指标3月期铜HGH2周三早盘突破每磅3.90美元,来到3.9350,仅略低於1月底触及的四个月高点3.9380,当日收盘报每磅3.9095美元.

伦敦金属交易所(LME)注册仓库的库存下降趋势进一步支撑了Gartman的多头看法,即便上海库存有所增加.

"去年11月时,LME铜库存量还接近上海库存的四倍,40万吨:大约10万吨.可现在LME库存已经降至32.9万吨,而上海库存则升至13.2万吨.铜市空头可能找到一些消息面因素来自我安慰;但总体来说,全球铜库存在减少而非增加,这就是我们采取多头立场的原因所在."Gartman说.(完)