〔欧洲金融〕EFSF计划2月回归债市发债,杠杆计划正在推进--消息

路透伦敦2月8日电---欧盟一位消息人士周三表示,欧洲金融稳定机构(EFSF)在2月末或3月初回到债券市场,使其可以向爱尔兰派发下一笔援助资金.

据知情消息人士,发挥该基金杠杆作用,并提高其救助能力的计划也在进行中,可能利用的两项机制中,前一个料将在本月底到位.

上述消息人士称,EFSF目前正在权衡各种选择,可能在2月的第三周招标发行新短期债,或者开始包销发行新债券.

随着债券市场信心回归,欧债危机缓解,欧洲救助基金1月筹资30亿欧元.

欧央行在12月底向欧洲银行体系注入巨额流动性,也令市场形势更有利於发行方.