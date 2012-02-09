《中国公开市场分析》正回购率先复出,央票询而不发显央行谨慎之心

* 本周公开市场共净回笼440亿元

* 时隔七周重现正回购,央票连续六周暂停发行

* 央票需求两度申报却无果,显示央行谨慎心态

* 短期调降存准率可能性较低

路透上海2月9日电---随着春节後资金回流银行体系,资金面渐宽裕,中国央行公开市场本周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,不见其形",则尽显央行的谨慎态度.

业内人士指出,央行仍处在控通胀和保增长的博弈之中.一方面央行公开市场短期回笼资金操作仍将偏谨慎,但鉴於通胀忧虑未消,1月物价涨幅超乎预期,以及外汇占款在经历连续三个月的下滑後,1月有望重新增长,亦降低了短期下调存款准备金率的必要性.

"主要考虑通胀压力大,有必要回笼资金;但对於经济增长的担心,也使(央行)尽可能的压缩公开市场操作的期限.(短期操作工具)比较灵活,"宏源证券债券高级分析师何一峰指出.

中国国家统计局稍早公布,1月居民消费价格指数(CPI)意外反弹,同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.路透调查此前预期为4.1%.[ID:nCN1377030]

何一峰认为,降准窗口暂时还未开启,2月份调整的可能性较小.而央行本周二启动28天正回购操作,显示其对一季度末流动性心存担忧.目前资金面尚属宽裕,借此机会满足平滑到期的需要.同时,不排除3月降准窗口打开.

央行公告称,稍早在公开市场招标的200亿元人民币正回购操作,期限91天,利率3.16%%.央票继续暂停.据此计算,本周公开市场将净回笼440亿元.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

央行公开市场最近一次发行央票是在去年12月27日,而最近一次正回购操作则是在去年12月15日.

**央票:虚晃一枪**

本周央行曾要求一级交易商申报央票需求,但最终却未能发行.分析人士认为,一年期央票需求旺盛,央行担心若发行,可能触发发行收益率的下行.为保持市场心态平稳,索性"询而不发".

上海一银行分析师表示,一年期央票需求偏大,且资金冻结时间长.若发行,对资金面将形成较大打击.另一方面,需求可能推动其发行收益率的下调.作为具有指标性意义的一年期央票发行收益率若调整,将对二级市场造成深度影响,也容易点燃货币政策调整的预期.

"央票需求(旺),中标利率下行的话,央行还是有所顾及的,"他表示.

上海一券商分析师亦指出,目前机构对於一年期央票的需求较强,因目前该品种投资价值显着,二级市场收益率明显高於同期国债,能为投资者预留更大的想象空间.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.4783%;而同期国债到期收益率<0#IFTBYBMK=>报在2.9275%.

对於央票何时能真正重启,分析师仍难猜测.何一峰预计,下周发行一年期央票的可能性不大.重启发行肯定是列入考虑计划,但时机尚不成熟.

上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.当周共净回笼3,510亿元.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 260

(周四) 200

央票到期 20

正回购到期 --

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净回笼 440 (完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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