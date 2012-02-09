〔中国基金〕全国社保基金去年共投资五家股权基金,投资总额70亿元

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透上海2月9日电---中国全国社会保障基金理事会网站近日公布其股权投资基金组合,2011年社保基金共投资了中信资本等五家股权投资基金(PE),投资进程明显加快.据财经网报导,这五只基金的投资总额在70亿元人民币.
全国社保基金网站显示,这五家股权基金分别是天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业(鼎晖二期)、天津诚柏股权投资合伙企业、君睿祺股权投资合伙企业、中信资本(天津)股权投资合伙企业和上海金融发展投资基金.
截止2010年,社保基金共投资了渤海产业基金、弘毅投资产业一期基金、鼎晖投资一期基金、绵阳科技城产业基金等共八只基金,投资总额200亿元.
君睿祺股权投资合伙企业其实是联想投资旗下第二只人民币基金,社保基金此前还投资了联想投资第一只人民币基金--北京君联睿智.而诚柏投资是由原中国网通首席执行官(CEO)田溯宁创立的宽带资本管理,後者是国内最大的专注于TMT(电信,媒体和技术)领域专业投资管理团队之一.
上海金融发展投资基金由金浦产业投资基金管理公司管理,计划募集200亿元,首期基金募集规模超过110亿元,是国内目前唯一以金融为主要投资领域的产业投资基金.
财经网稍早报导称,按国家规定全国社保基金可投资PE基金的比例上限10%来估算,可投资PE的资金规模约900亿元,社保基金仍有空间投资更多的PE基金,业内预计赛富基金、春华基金等最有可能成为今年社保基金投资的目标.
春华基金由高盛前大中华区主席胡祖六创立,去年该基金是国家发改委恢复备案後的第一批备案基金.而赛富基金的人民币基金亦已在发改委备案,募集目标为50亿元.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。