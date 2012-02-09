〔欧洲金融〕希腊同意将最低薪资水平削减22%

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅典2月9日电---希腊社会党发言人贝格里提斯(Panos Beglitis)周四表示，希腊各政党领导人同意将该国的最低薪资水平削减22%，作为满足新一轮国际援助的努力之一，但最终避免了取消假期薪资。

此前，各党派领导人举行了长达七个小时的会议。最终，各方在补充养老金问题上仍然存在分歧。

希腊总理办公室发表的声明称，极右翼领导人卡拉扎菲利斯（George Karatzaferis）在会议上表达了“严重保留”意见（完）