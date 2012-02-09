〔欧洲金融〕希腊同意将最低薪资水平削减22%

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典2月9日电---希腊社会党发言人贝格里提斯(Panos Beglitis)周四表示，希腊各政党领导人同意将该国的最低薪资水平削减22%，作为满足新一轮国际援助的努力之一，但最终避免了取消假期薪资。
此前，各党派领导人举行了长达七个小时的会议。最终，各方在补充养老金问题上仍然存在分歧。
希腊总理办公室发表的声明称，极右翼领导人卡拉扎菲利斯（George Karatzaferis）在会议上表达了“严重保留”意见（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。