《美国经济分析》放缓忧虑渐渐淡去,经济显现出一定的韧性

记者 Lucia Mutikani 编译 郑茵/孙茉莉/梁睿雪

路透华盛顿2月9日电---就在几个月前,经济学家几乎认定美国经济在今年年初将大幅放缓,许多人警告衰退风险正在增大.

然而,一系列意外强劲的数据显示经济正在重聚成长动力,这让此前的悲观看法受到动摇.

就业市场正在复苏,制造业成长也在加速,服务业亦重新焕发生机--这对面临11月选战的奥巴马是好消息.

"我们和许多人一样,曾预期经济增长放缓.现在看来这种可能性减小了很多,"巴黎银行驻纽约的经济学家Jeremy Lawson说.

萌生这种乐观情绪的主要原因在於就业增长,这应有助於支撑消费支出.消费在美国经济活动中所占比重达到三分之二.

诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼(Paul Krugman)数年来一直强烈呼吁以积极政策支撑经济成长,在他新近为纽约时报撰写的专栏文章中,除了提醒人们经济依然不振的同时,也加入了一抹明显的亮色.

"不难看到,这场复苏将有可能转变成自我持续的形式."他写到.

美国1月就业岗位新增24.3万个,为九个月来最多,失业率降至三年低点8.3%.

1月的制造业活动连续第三个月上升,且自未交货订单中便可窥得该股强势将持续.

服务业1月的表现亦相仿,创下近一年来最强.

"下滑的风险正在消散,经济仍偏于上行,"Unicredit Research首席美国经济分析师Harm Bandholz说道.

**衰退忧虑消失**

去年夏天,欧洲主权债危机和民主共和两党就预算政策争执不下致使美国丢掉AAA的债信评级,令本已疲弱的经济雪上加霜.

企业和消费者信心重挫,股市下滑且分析师也开始发出衰退的警告.

然而,信心丧失导致分析师的预期出现偏差.实际上去年年底时经济复苏步伐便开始加速,且在12月有越来越多的迹象清晰表明该动能将持续.

"去年底,我还认为经济衰退的风险有50%.现在下滑的风险大幅降低."Comerica首席分析师Robert Dye说道.其目前认为衰退机率不足25%.

自去年底家庭也开始掏钱增加支出,因就业增长加快,使得收入开始增加.

12月个人所得增幅创下九个月来最大,1月就业增幅也暗示个人所得在1月也将会有不俗的表现.

经济数据令华尔街上调了美国国内生产总值(GDP)成长预估.

法国巴黎银行本周将第一季GDP成长年率预估上调了逾一倍至2.5%,仅略低於去年第四季的增长2.8%.

德意志银行现将GDP增长预估从原先的2%上调至2.8%;摩根士丹利将预估从2.0%上调至2.2%;道明证券分析师将预估从1.6%上调至2%.

高盛称,如果不断出现意外惊喜,可能会重新评估其2%的预测.

但事情本不应如此.

第四季经济成长中,企业重建库存贡献了其中的三分之二,大部分集中在汽车行业.随着这方面的贡献减少,经济本应逐渐冷却.

但1月汽车销售增幅为近两年半来最快,库存看起来远未到过剩的程度.

过去两个月的温和天气有助於刺激经济活动,但分析师愈发相信就业和收入正开始推动经济复苏.

"有迹象显示,就业、收入和消费者支出上升,合力形成良性循环,"IHS Global Insight首席美国经济学家Nigel Gault说.(完)