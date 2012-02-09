《中国报摘》--其他报纸重要消息2月9日(II)

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
**证券时报**
--广州市人大常委会今年首次将对地方政府性债务的监督列入监督工作计划,拟对多个融资平台的运作负债情况进行调研,提出监督意见和建议.
**新京报**
--有消息称中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)将不再办理新存折开户业务,对此建行相关负责人予以否认,称这一说法并不准确,建行只是引导客户,尽量选择以卡代折.记者并了解到,其他多家银行目前也均有意识地引导客户以卡代折.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. (完)
--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 林高丽
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。