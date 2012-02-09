《中国报摘》--其他报纸重要消息2月9日(II)

**证券时报**

--广州市人大常委会今年首次将对地方政府性债务的监督列入监督工作计划,拟对多个融资平台的运作负债情况进行调研,提出监督意见和建议.

**新京报**

--有消息称中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)将不再办理新存折开户业务,对此建行相关负责人予以否认,称这一说法并不准确,建行只是引导客户,尽量选择以卡代折.记者并了解到,其他多家银行目前也均有意识地引导客户以卡代折.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. (完)

--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 林高丽

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