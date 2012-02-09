伊朗称有能力打击任何美国目标

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月8日电---伊朗驻莫斯科大使Seyed Mahmoud-Reza Sajjadi周三表示，如果美国攻击伊朗，伊朗有能力对全球范围内的美国目标进行军事打击。

美国试图通过针对伊朗央行实施制裁，并给予美国各银行权力冻结伊朗政府资产，迫使伊朗放弃核计划。

伊朗驻莫斯科大使称，美国试图攻击伊朗将是个严重错误，无异於自杀。

美国政府从未宣布对伊朗动武的计划，但曾表示若通过其他途径无法阻止伊朗发展核武器，并不排除采取军事行动的可能性。

“美国知道伊朗是个什麽样的国家。他们也很清楚伊朗人民是如何的团结。”Sajjadi在记者会上说道。

“因此伊朗完全能够对全球范围内的任何美国目标予以报复性打击。即使美国进攻伊朗，我们仍有一系列应对措施。（美国）将为他们犯下的巨大错误而感到失望。”（完）