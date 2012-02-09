〔新闻稿〕中国1月工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨0.7%--国家统计局

投行观点：巴克莱将Digital Realty Trust Inc目标价从110美元上调至120美元；评级为加码
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(以下为中国国家统计局周四公布的2012年1月份工业生产者价格变动情况新闻稿全文)
2012年1月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.7%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比上涨2.0%，环比下降0.3%。
一、各类产品价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨0.3%，其中，采掘工业价格上涨6.1%，原料工业价格上涨1.7%，加工工业价格下降0.9%。生活资料价格上涨2.1%，其中，食品价格上涨3.5%，衣着价格上涨3.1 %，一般日用品价格上涨1.6%，耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降1.1%，有色金属材料类价格下降2.5%，燃料动力类价格上涨6.6%，农副产品类价格上涨3.9%，纺织原料类价格上涨2.6%，建筑材料及非金属类价格上涨2.5%。
二、各类产品价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.1%，其中，采掘工业价格下降0.8%，原料工业价格上涨0.2%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格上涨0.1%，其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格上涨0.1 %，一般日用品价格持平，耐用消费品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比上涨0.2%，农副产品类价格持平，黑色金属材料类价格下降1.1%，有色金属材料类价格下降0.8%，化工原料类价格下降0.5%。(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
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