(重发)《日本央行焦点》倾向於按兵不动,但可能讨论宽松政策选项

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* 预测事项:日本央行政策会议结果

* 发布时间:预计在2月14日0330-0500GMT发布

* 政策利率料维持在0-0.1%不变

* 日本央行或考虑包括进一步放宽政策在内的选项

路透东京2月8日电---在美国联邦储备理事会(美联储,FED)迈出设定通胀目标的历史性一步,并承诺维持低利率更久时间後,日本央行做出相应举动的压力与日俱增,不过目前该央行似乎仍倾向於准备在必要时采取行动.

下周日本央行政策会议或许面临艰难抉择,政策委员会可能考虑进一步放宽货币政策,或制定更具体的通胀目标.政界在呼吁该央行采取更多支撑经济的举措.

财务大臣安住淳周三评论称,尽管日本央行有权决定自己的行动,且向市场挹注过量资金可能有损人们对日圆的信心,但不放宽货币政策也许是一个"艰难的选择".

了解日本央行想法的消息人士称,目前央行很多官员不愿采取行动,因认为日本经济正走向温和复苏,而能改变这种观点的新数据尚未出现,并且美国最近数据表现乐观,缓解了全球经济滑坡之忧.

由於目前利率实际上为零,央行官员亦希望能节约弹药,以防欧债危机硝烟再起,让全球信贷和金融市场再度陷入愁云惨雾.

但是日本央行也不敢把手从手枪扳机上松开,而是时刻准备着应对突如其来的市场冲击--譬如希腊债务重组谈判失败,或者日圆重新飙升至纪录高点.

越来越重的政治压力同时意味着,即使日本央行下周按兵不动,其在3月仍有可能放宽政策,为脆弱的经济复苏提供支撑.

以下为2月13-14日会议可能出现的结果:

**维持政策不变**

可能性:很有可能

前次会议召开至今不到三周,日本央行认为经济前景和风险没有出现重大改变,去年地震以来在重建方面的财政支出会在今年稍後支撑经济适度复苏.

此外,日圆脱离在纪录高点附近的近期高位,日本股市亦走强,许多央行官员认为这让他们有时间评估欧债危机和日圆持续升值对日本的潜在影响

市场反应:债券收益率或日圆都不会有大的波动.

**加强对通缩的承诺**

可能性:有可能

议员指责日本央行在结束通缩的承诺方面过於含糊不清,加上美联储於上个月开始公布明确的通胀目标,日本央行可能决定更明确说明这一目标.

日本央行誓言维持超低利率直到通缩将要结束时,且界定适宜的长期物价成长为消费者通胀率1%.央行即将在4月例行工作中检讨这个宽松的物价目标.

即将在今年稍後面临改选的议员,以及政府担心经济恐怕没有强劲到足以消化增税情况,都令央行在采取更多措施的压力日益升高.

日本央行感受到这股压力,也承认有必要让政策目标更容易了解.央行可能因此提前检视其物价目标,并考虑加强央行对超低利率及打击通缩的承诺,或者以1%通胀率作为更明确的目标.

市场反应:公债收益率及日圆可能短暂下跌,但反应可能短暂.

**透过扩大资产买进基金来放宽政策**

可能性:有可能