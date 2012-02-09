〔新闻稿〕中国1月份全国居民消费价格总水平同比上涨4.5%--国家统计局

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(以下为中国国家统计局周四公布的2012年1月份居民消费价格变动情况新闻稿全文)
2012年1月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.5%。其中，城市上涨4.5%，农村上涨4.6%；食品价格上涨10.5%，非食品价格上涨1.8%；消费品价格上涨5.5%，服务项目价格上涨2.2%。
全国居民消费价格总水平环比上涨1.5%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.5%；食品价格上涨4.2%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨1.8%，服务项目价格上涨0.8%。
一、各类商品价格同比变动情况
食品价格同比上涨10.5%，影响居民消费价格总水平同比上涨约3.29个百分点。其中，粮食价格上涨6.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.17个百分点；肉禽及其制品价格上涨18.7%，影响居民消费价格总水平上涨约1.28个百分点（猪肉价格上涨25.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.75个百分点）；蛋价格下降2.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点；水产品价格上涨13.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.31个百分点；鲜菜价格上涨23.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.67个百分点；鲜果价格上涨2.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；油脂价格上涨6.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨3.7%。其中，烟草价格上涨0.3%，酒类价格上涨8.8%。衣着价格同比上涨3.3%。其中，服装价格上涨3.4%，鞋类价格上涨2.8%。家庭设备用品及维修服务价格同比上涨2.6%。其中，耐用消费品价格上涨0.6%，家庭服务及加工维修服务价格上涨12.3%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨2.6%。其中，医疗器具及用品价格上涨3.4%，中药材及中成药价格上涨9.0%，西药价格下降0.5%，医疗保健服务价格上涨0.5%。
交通和通信价格同比上涨0.2%。其中，交通工具价格下降0.5%，车用燃料及零配件价格上涨5.9%，车辆使用及维修价格上涨5.0%，城市间交通费价格上涨3.3%，市区公共交通费价格上涨1.7%；通信工具价格下降14.0%。
娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.7%。其中，教育价格上涨1.0%，文娱费价格上涨1.5%，旅游价格上涨6.6%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.4%。
居住价格同比上涨1.9%。其中，水、电、燃料价格上涨0.9%，建房及装修材料价格上涨2.4%，住房租金价格上涨2.6%。
据测算，在1月份4.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为3.0个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。
二、各类商品价格环比变动情况
1月份，食品价格环比上涨4.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约1.34个百分点。其中，鲜菜、鲜果和水产品价格分别上涨26.1%、5.6%和7.2%，三项合计影响居民消费价格总水平上涨约1.0个百分点；肉禽及其制品价格上涨3.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.24个百分点（猪肉价格上涨3.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点）；粮食价格上涨0.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点；蛋价格下降0.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点。
1月份，非食品价格环比上涨0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.15个百分点。其中，娱乐教育文化用品及服务价格环比上涨1.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点，主要是受节日影响旅游价格上涨6.7%所致。此外，烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、居住价格环比分别上涨0.1%、0.4%、0.1%、0.4%和0.2%，衣着价格环比下降1.0%。(完)
--整理 沈燕;审校 杨淑祯
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