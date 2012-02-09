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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:02 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货小幅下跌,今日稍晚USDA公布2月供需报告

路透悉尼2月9日电---美国谷物期货周四在清淡交投中小幅下跌,今日稍晚美国农业部(USDA)将公布2月供需报告.

0044GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货SH2跌0.3%,报每蒲式耳12.28-1/4美元,CBOT-3月玉米期货CH2跌0.3%至6.40-3/4美元.CBOT-3月小麦期货WH2也下跌0.3%至6.59美元.

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