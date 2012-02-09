潘基文称阿盟拟恢复叙利亚观察行动

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国2月8日电---联合国秘书长潘基文周三称，阿拉伯联盟秘书长阿拉比表示他打算恢复在叙利亚的观察团行动，此前持续的暴力令观察行动暂停。
潘基文对记者称，周二阿拉比在电话中要求联合国为观察项目提供帮助。他还建议组成联合国-阿盟联合观察团，包括向叙利亚派出联合特使。潘基文表示联合国愿意提供帮助，但表示尚未就此作出决定。
潘基文称，阿拉比告知我，他打算再次向叙利亚派出观察团，并寻求联合国的帮助。
阿拉比周一在开罗接受路透专访时称：“我们正在考虑再次向叙利亚派出观察员，如果这麽做，观察员数量必须增加，装备必须更加精良，而且任务也不一样。”他还表示，该行动这次不只需要阿拉伯国家支持，也需要国际社会的支持。
潘基文称：“未来几天在公布更多细节前，我们将与（安理会）进一步磋商。我们愿意尽力提供帮助，以促进叙利亚局势及总体局势的改善。”
“还没有进行细致的探讨。我们还得和阿盟就细节问题进行磋商。”（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
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