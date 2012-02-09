〔美国个股〕克莱斯勒与数家银行洽谈创设融资合资企业--消息人士

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透芝加哥2月8日电---两名知情人士周三表示,美国汽车制造商克莱斯勒集团(Chrysler Group)正与数家银行洽谈创建一家融资合资企业,这将帮助该公司延续近期的销售涨势.
一位消息人士称,克莱斯勒希望此项交易在2012年上半年准备就绪,这比目前该公司与Ally Financial的协议期满要早一年.
这两位消息人士表示,根据该交易,克莱斯勒将向消费者提供贷款和租赁,以及向交易商提供"零售存货(floor plan)"融资,助其订购轿车和卡车.克莱斯勒当前与Ally的协议不包括零售存货融资.
克莱斯勒成立合资企业的一种模式是,意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI与法国农业信贷银行在2006年达成的协议.根据该合资企业,法国农业信贷银行提供融资,菲亚特管理经销网络.
一位消息人士指出,前身曾为通用汽车金融服务公司(GMAC)的Ally是克莱斯勒考虑的银行之一.最先报导这则消息的华尔街日报表示,克莱斯勒也在与摩根大通(JPM.N)进行磋商.
未能立刻联系上摩根大通置评.Ally和克莱斯勒均拒绝发表评论.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
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