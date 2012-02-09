〔美国个股〕克莱斯勒与数家银行洽谈创设融资合资企业--消息人士

路透芝加哥2月8日电---两名知情人士周三表示,美国汽车制造商克莱斯勒集团(Chrysler Group)正与数家银行洽谈创建一家融资合资企业,这将帮助该公司延续近期的销售涨势.

一位消息人士称,克莱斯勒希望此项交易在2012年上半年准备就绪,这比目前该公司与Ally Financial的协议期满要早一年.

这两位消息人士表示,根据该交易,克莱斯勒将向消费者提供贷款和租赁,以及向交易商提供"零售存货(floor plan)"融资,助其订购轿车和卡车.克莱斯勒当前与Ally的协议不包括零售存货融资.

克莱斯勒成立合资企业的一种模式是,意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI与法国农业信贷银行在2006年达成的协议.根据该合资企业,法国农业信贷银行提供融资,菲亚特管理经销网络.

一位消息人士指出,前身曾为通用汽车金融服务公司(GMAC)的Ally是克莱斯勒考虑的银行之一.最先报导这则消息的华尔街日报表示,克莱斯勒也在与摩根大通(JPM.N)进行磋商.

未能立刻联系上摩根大通置评.Ally和克莱斯勒均拒绝发表评论.(完)