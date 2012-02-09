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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 10:42 BJT

〔标题新闻〕美国打击海外个人逃税获得欧盟五国支持,银行与金融机构责任减轻政府责任加重

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8D82J1]

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