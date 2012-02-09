〔中国数据〕1月CPI因春节因素意外反弹,後期物价料仍呈回落趋势(更新版)

(新增数据细节和分析师评论)

* 1月CPI同比涨幅意外反弹至4.5%,终结五月连降

* 春节期间食品价格大涨,贡献大部分CPI涨幅

* PPI同比上涨0.7%符合市场预期,环比下降

* 政策调整可能晚于预期

路透北京2月9日电---中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.

分析人士认为,由於当期上游物价仍保持下降趋势,预计後期通胀继续走软是大概率事件.监管层料对物价保持观望态度,政策调整可能会晚于预期.

"1月份的CPI高於市场预期,主要是春节元旦两个假期的因素导致,数据并不能真实反映物价的趋势,但物价总体回落的趋势并没有改变."中国国际经济交流中心研究员王军称.

国家统计局周四发布数据显示,1月CPI同比上涨4.5%,高於路透调查中值的上涨4.1%,环比上涨1.5%.其中,食品价格同比上涨10.5%,为当月CPI贡献了3.29个百分点涨幅,非食品价格亦上涨1.8%.

花旗集团中国高级经济学家丁爽表示,全年来看,基於经济减速、大宗商品价格预期稳定及食品通胀回落的预期,通胀压力将会受到抑制,通胀率可能会在年中短暂跌到3%以下,全年平均通胀会从2011年的5.4%下降到3.5%.

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅与市场预期基本一致.统计局数据显示,1月PPI同比上涨0.7%,略低於路透调查中值的上涨0.8%,环比则下降了0.1%.

1月底中国总理温家宝主持国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1360562]

中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI连续第二个月双双回升.中国1月官方PMICNPMIB=ECI为50.5,高於此前路透预估中值49.5;汇丰(HSBC)PMI指数1月终值小幅上扬至48.8,但为连续三个月位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.(完)