习近平和拜登讨论下周访美议事日程

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月8日电---白宫周三表示，美国副总统拜登与中国国家副主席习近平讨论了後者下周访美的议事日程，包括经济、贸易、地区和国际事务等一系列内容。
白宫在声明中称：“拜登副总统强调建设一个着眼对两国重要的实际议题的中美关系的重要性，并对进一步发展双边合作......努力表示支持。”拜登与习近平周二进行了通话。
习近平下周二将在白宫会见美国总统奥巴马。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
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