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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 11:39 BJT

习近平和拜登讨论下周访美议事日程

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月8日电---白宫周三表示，美国副总统拜登与中国国家副主席习近平讨论了後者下周访美的议事日程，包括经济、贸易、地区和国际事务等一系列内容。

白宫在声明中称：“拜登副总统强调建设一个着眼对两国重要的实际议题的中美关系的重要性，并对进一步发展双边合作......努力表示支持。”拜登与习近平周二进行了通话。

习近平下周二将在白宫会见美国总统奥巴马。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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