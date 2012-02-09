〔中国新债〕国开行下周二将发至多400亿元金融债,七年固息和浮息各半

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透上海2月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於下周二(14日)招标发行不超过400亿元人民币两期金融债,其中七年期固息品种和浮息品种各半,浮息债的利率基准为一年期定期存款利率.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为国开行今年第七期和八期金融债.具体条款如下:
第7期 第8期
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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息
招标时间 2月14日10:00-11:00 2月14日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 2月16日 2月21日
起息日 2月16日 2月21日
发行期 2月15日-2月16日 2月15日-2月21日
上市日 2月22日 2月27日
基本承销额 有 有
付息频率 按年付息 按年付息
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。