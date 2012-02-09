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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:40 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将发至多400亿元金融债,七年固息和浮息各半

路透上海2月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於下周二(14日)招标发行不超过400亿元人民币两期金融债,其中七年期固息品种和浮息品种各半,浮息债的利率基准为一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为国开行今年第七期和八期金融债.具体条款如下:

第7期 第8期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息

招标时间 2月14日10:00-11:00 2月14日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月16日 2月21日

起息日 2月16日 2月21日

发行期 2月15日-2月16日 2月15日-2月21日

上市日 2月22日 2月27日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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