版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:31 BJT

〔中国新债〕四川水电投资经营集团下周二将发4.6亿元中期票据,期限五年

路透上海2月9日电---中国四川省水电投资经营集团有限公司周四公告称,将於下周二(14日)在银行间债市
簿记建档发行4.6亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  四川水电投资  9.6       4.6     5   2/14簿记建档   光大银行      AA        2/15       2/16
  经营集团                                       
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐