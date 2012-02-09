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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 10:49 BJT

〔韩国央行〕总裁金仲秀称通胀压力仍然存在

路透首尔2月9日电---韩国央行总裁金仲秀周四表示:

* 周四的利率决议获得一致同意

* 预计希腊问题会在数日内得到解决

* 4.1%的通胀预期非常高

* 预计下半年出口和整体经济活动将改善 (完)

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