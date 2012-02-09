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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:36 BJT

〔中国新债〕传化集团下周四将发行6亿元中期票据,期限三年

路透上海2月9日电---中国传化集团有限公司周四公告称,将於下周四(16日)在银行间债市簿记建档
发行6亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  传化集团               6        3   2/16簿记建档   进出口银行   AA-       2/17       2/20    
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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