《基金产业分析》美国货币市场基金新规若出台,有可能加速行业整合

路透波士顿2月7日电---美国监管机构为降低风险,考虑对2.6万亿美元规模的货币市场基金行业施行严规,而这有可能事与愿违,加剧新一波行业整合.

这些提议旨在阻止货币市场基金的问题扩散到金融体系中,一如2008年信贷危机时那样.但提案仍有可能被美国证券交易委员会(SEC)的委员们否决或修改.

SEC考虑要求货币市场基金提列更多资本拨备以应对损失,并对资金撤回比率设限和取消固定基金净值的做法.

但新规将会增加基金的运营成本,有可能促使更多规模较小的基金管理公司退出这一业务.由此而出现的更多行业整合,可能加剧目前已有的资金向大基金集中的趋势.

"实际上按照现在的方向,经此调整而幸存下来的货币市场基金有可能益发变得大而不能倒."律师事务所Bingham McCutchen LLP金融服务联合主管Roger Joseph说.

由於推出新规而加速行业整合趋势,这样做是否值得?监管机构现在必须作出判断.许多行业高管表示,提案将会让大基金受益,因其对资本缓冲和其他要求的承受能力最强.

"所有人都意识到,如果SEC推进新规的实施,有可能催生一些整合活动,"摩根大通资产管理公司全球流动性主管Robert Deutsch表示.该公司为摩根大通(JPM.N)旗下分支,是全美第二大货币市场基金公司.根据汤森路透旗下理柏数据,该公司2011年底管理的货币市场基金总规模达2,725亿美元.

纽约的Burnham Securities是一家规模小得多的公司,根据理柏数据,2011年底其管理资产仅为1.44亿美元.低利率已经让该公司不胜其苦.

"当利率为零时,投资获利几乎快不够维持经营开支,而公司不再为基金提供补贴."副总裁Debra Hyman表示,像资本缓冲这样的提议"将会给小公司带来极重的负担".

即便没有新规推出,投资者出於对欧债危机的忧虑,也已经在纷纷涌向大基金.以前,各种规模的基金公司吸收资金的情况差不多,但近来这种格局被打破,大基金吸收更多的资金,小基金则被甩在後面.

理柏数据显示,在2011年第四季,Burnham遭遇1.8亿美元的资金流出.Hyman称,资金流出是因为公司内部重组以及客户将资金从公债型货币市场基金抽回,转投股市和债券,或者投资其他公司收益更高的优质货币市场基金(prime money funds).

**六巨头**

根据理柏的资料,货币市场基金业界的前六大基金公司,包括富达投资、摩根大通及Federated Investors(FII.N),在第四季共吸金504亿美元.这六大公司占了业界约半数的资产,扣掉这六家之後,其余业者第四季总共只吸金66亿美元.

哈佛商学院助理教授Adi Sunderam表示,原因之一可能是大型基金管理公司被认为在危机时期最有能力支撑旗下基金.Sunderam指出,资金流动模式符合投资人偏好大型基金的倾向,因为大型基金有能力在发生挤兑时提供支援.

投资人或许和SEC一样担心基金的安全性,因为在信贷危机期间许多货币基金公司不得不动用自有资本,以避免股东蒙受损失.2008年当业界最大基金之一--规模650亿美元的Reserve Primary Fund--净值跌破1美元大关後,美联储与财政部也出手支援.

SEC投资管理部门副主任Robert Plaze上周在一次专访中承认有"强者更强"的大趋势."基金公司似乎有更加集中的现象,"他称.

Plaze表示,另一个问题则是,机构投资人是否可能会比较青睐由大型银行撑腰的货币基金,这些银行不像单纯资产管理公司,拥有巨大资产负债表资源,必要时可以加以动用以支撑基金.对这个问题,他还没有确切答案.

**维持流动性**

业界高层人士认为不需要制定任何新规定.他们指出,2010年实施的改革措施,加强了信贷品质,并设定新的流动性规定,这些改革已经绰绰有余.此外,他们指出,去年夏天美国国会因举债上限问题而陷入拉锯僵局时,投资人担心美国可能违约,当时所有基金都遭到资金提领.

Plaze承认这些基金仍然维持流动性,但他表示,有两个原因,使去年夏天的考验不算完整.首先,政界达成预算协议,化解压力,使美国躲过了违约局面,此外,去年的资金提领算是井然有序,与2008年截然不同,当年已经达到基金投资人挤兑的状况.

Plaze说,"去年并没有挤兑."

过去10年来,货币市场变得更加集中化.根据资产管理业团体Investment Company Institute的资料,货币市场基金数目在2011年底减少至632档,光是去年就有20档左右基金关闭.业界的基金数目在1999年达到高峰後,到现在已经萎缩超过65%.

根据理柏资料,截至12月31日,富达是美国最大货币基金公司,相关基金规模达4,347亿美元,摩根大通以2,725亿美元居次.(完)