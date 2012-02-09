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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:53 BJT

〔中国新债〕金茂集团下周四将发7.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月9日电---中国金茂(集团)有限公司周四公告称,将於下周四(16日)在银行间债市
簿记建档发行7.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  中国金茂集团  7.5      7.5      12   2/16簿记建档 中信银行     AA+        2/20       2/21                                              
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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