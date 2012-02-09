〔中国金属〕业界预期铝价4月上涨,因工厂长假後复产提振需求

路透香港2月8日电---行业消息人士及分析师周三表示,4月中国铝价可能上涨,因上月农历新年一周长假结束後工厂恢复生产,带动需求攀升.

新年假期後原铝需求表现疲弱,因为由於出口订单下降及用工荒,中国南部广东省及部分东部沿海地区的许多铝制品厂商没有完全恢复生产.

分析师称,需求偏低,也是因为铝加工厂消耗春节前建立的大量库存.

但分析师表示,预计内需及出口订单将於第二季回升,进而推升价格.

"或许要到4月底价格才会强劲上涨,"五矿期货的分析师Liao Zhenyuan表示,"当前消费疲弱.铝市及铝加工厂可能要花一两个月的时间减少库存."

需求疲弱打压中国铝价.中国是全球最大的原铝生产国及消费国.

五矿期货的Liao称,在需求疲弱的同时,原铝供应却在增加,因现有冶炼厂假期期间保持着近乎正常的生产水平,且今年以来已约有150万吨新增产能投产.

据她估算,南海、无锡、杭州及上海主要四地仓库的铝库存在假期期间增加约8万吨,本周库存达到40万吨以上.

上海期货交易所1月20日至2月3日期间的铝库存AL-STX-SGH增加近20%,至283,503吨.(完)