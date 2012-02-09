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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:55 BJT

〔中国新债〕威海广泰下周四将发5,000万元短期融资券,期限一年

路透上海2月9日电---中国威海广泰空港设备股份有限公司(002111.SZ)周四公告称,将於下周四(16日)在银行间债市
簿记建档发行5,000万元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  威海广泰      2        0.5      12   2/16簿记建档 交通银行     A+        2/17        2/20  
  (002111.SZ)                                            
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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