〔中国债市动态〕现券收益率整体上涨,因1月CPI涨幅明显超预期

路透上海2月9日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率大幅冲高後回落,但整体收益率水平仍高於上日.因甫公布的1月居民消费价格指数(CPI)涨幅明显超出市场预期,致现券突然承压.

对於後市,交易员认为,一般来说,一季度机构都会有些配置需求,加之下调存款准备金率预期减弱等不利因素已在此前现券走势上有所反应,因此短期内收益率继续上行的空间预计有限.

"今日CPI数据超出预期,直接推动IRS大幅向上超过10个(基)点,债券(收益率)总体向上5个(基)点."北京一银行交易员称.

中国国家统计局周四公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.[ID:nCN1377030]

她并表示,从早盘收益率冲高後有所回落,以及年初机构多有配置需求来看,短期内现券价格继续大幅下探的可能性有限.

上海一银行交易员也指出,春节後不断趋淡的降存准预期,以及1月CPI,已在现券走势上有了充分的反应.考虑到今年货币政策几无明显收紧可能,而未来通胀压力有望减弱,因此债市料难明显继续走恶.

北京时间10:33,剩余期限约2.68年的央票1101078券最新双边报价tCN1101078=CFXM在3.5500%/3.4800%,上日尾盘为3.5100%/3.4300%.(完)