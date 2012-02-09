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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 10:58 BJT

〔中国新债〕山东魏桥集团下周二将发行10亿元短期融资券,期限九个月

路透上海2月9日电---中国山东魏桥创业集团有限公司周四公告称,将於下周二(14日)在银
行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限九个月.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 山东魏桥       20       10       9  2/14簿记建档   招商银行     AA        2/15        2/16                                      
 创业集团              
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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