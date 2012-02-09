俄外长称任何叙利亚问题会谈不应预设结果

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月8日电---俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示，关於叙利亚的任何会谈都不应预设结果。此番表态维持了俄罗斯反对西方国家和阿盟迫使叙利亚总统阿萨德下台的立场。
在结束与巴基斯坦外长希娜(Hina Rabbani Khar)的会晤後，拉夫罗夫在记者招待会上表示：“试图提前决定国际对话的结果不该是国际社会所为。”
拉夫罗夫的表态说明俄罗斯并未改变对叙利亚问题的立场。拉夫罗夫周二在大马士革与阿萨德进行了会谈。
拉夫罗夫重申，俄罗斯呼吁对叙利亚反对派具有影响的各国应敦促反对派与叙利亚当局进行对话。俄罗斯指责西方国家鼓动反对派避免与当局会谈。
拉夫罗夫表示：“我们需要让政府和反对派坐下来谈判。”
俄罗斯表示，该国上周六否决了联合国的决议草案，因为俄罗斯认为通过决议则意味着在支持叙政府和反对派之间作出选择。
克里姆林宫表示，俄罗斯总统梅德韦杰夫在周三晚些时候与土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)通话时指出，应继续寻找叙利亚危机的解决方案，包括通过安理会，但外国干涉绝非其中选项。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
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