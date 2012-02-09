欧美制裁导致伊朗食品进口受阻

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡/德黑兰2月8日电---国际交易商称，伊朗遭遇大米、食用油和其他生活必需品采购困难，凸显新一轮制裁引发的严重後果。
商品交易商称，美国年初对伊朗实施的新一轮金融制裁，对伊朗进口采购和石油出口收支造成巨大影响。
伊朗否认制裁对本国经济造成严重影响，但是路透近期对全球商品交易商的调查显示，伊朗进口面临严重中断。伊朗社会已经感受到实质性影响，日常食品价格大幅上涨。
丹麦马士基集团(MAERSKb.CO)周三称，因为欧盟对伊朗实施制裁，该公司已经暂停新的与伊朗石油相关的货物运输。
亚洲交易商周二对路透表示，马来西亚棕榈油出口商因无法得到货款，已经停止向伊朗销售。
周一有消息称，伊朗已经无法向印度支付大米货款。上周另有报导称，乌克兰对伊朗的玉米出口已几乎减半。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
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