《热点透视》必和必拓利润下滑,商品超级周期若结束矿业何去何从

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 李春喜

路透伦敦2月8日电---必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)仍然是一家非常能赚钱的企业--就是没有之前赚的多了.该公司公布的中期业绩显示,净利三年来首次下滑,这表明大宗商品的超级循环周期势头正在减弱.

无论如何结构性的大宗商品荣景都没有结束,推动需求繁荣的因素包括宽松信贷、中国需求的高速增长以及供给偏少等等.不过,随着银根紧缩显现效果,以及中国的大宗商品需求触顶,矿业企业可能要面临一段不那麽闪耀的时期.

必和必拓的数据并不算差,其铁矿石业务尤为出色,售量和售价都较上年出现增长.而且该公司42%的营业利润率几乎是行业均值的两倍.不过该数据环比也有所下滑,反映出工资上涨压力和金属价格降低的问题.

不过必和必拓仍然能掌控一部分自己的命运.该公司注重对成本低、生命周期长的资产实行高效管理,这意味着该公司已经为应对一段低价时期做好准备.不过人力成本仍然是一个问题,尽管该公司称超过80%的成本上涨是周期性,而不是结构性的.

需求是该公司面临的更加严重的问题,欧洲经济疲弱,以及中国增长放缓在2011年下半年打击大宗商品价格.尽管多数观察家预计随着货币政策放宽,中国的商品需求将会提速,但值得考虑的是,中国的原材料需求繁荣究竟能持续多久.

瑞银证券的分析师认为,中国房地产建设和钢铁使用量在实质国内生产总值(GDP)中占比可能已经达到峰值,而房地产和钢铁是对铁矿石需求最大的两个行业.尽管随着房地产开发转向内地,富裕城市居民的汽车和洗衣机等家用品购买量增加,人均需求肯定将会继续增长,但钢铁需求增幅超过中国GDP的日子也将屈指可数.

中国商品需求达到峰值,不仅对於必和必拓,对於整个矿业行业也将是一个转折点.几年前还有许多人对这个大宗商品超级周期的不可持久性持有怀疑观点,而目前已经认为是理所当然.实际上,嘉能可与Xstrata(GLEN.L)XTA.L合并的讨论,也是据此做出的预测.如果这一波罕见的商品需求繁荣消退成为普通的需求周期,矿业企业就需要考虑应对之策了.(完)