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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 11:21 BJT

〔日本股市〕自三个月高点回落至9,000点下方,机械制造商类股下跌

路透东京2月9日电---日本股市日经指数周四自三个月高点回落,早盘收於9,000点下方,之前中国公布的通胀数据高於市场预期,而希腊纾困谈判的不确定性也打击市场人气.

日产汽车(7201.T)跌1.4%,受获利了结打击,不过今年迄今仍然上涨10.3%,而去年下跌10.5%.

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