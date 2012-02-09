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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 11:31 BJT

〔日本债市〕较长期公债价格小跌,市场关注40年期公债标售＝2

30年期公债收益率JP30YTN=JBTC上涨2个基点,报1.935%,进一步脱离上周所及四个月低点1.880%.40年期公债收益率JP40YTN=JBTC上涨2.5个基点,报2.11%.

财务省周四数据显示,截至2月4日一周外资变为买超日本公债,净买入1.0221万亿日圆,创下2011年5月8-14日当周以来最大买超纪录.

市场参与者称,日本公债较美债利差缩窄,可能促使一些固定收益投资者增加全球投资组合中日本债券的比重.

0324GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.125% +0.0 0.125%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.345% -0.5 0.350%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.985% +0.0 0.985%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.745% +0.0 1.745%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.935% +2.0 1.915%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.28 +0.04 142.24

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 兰秀娟/程琳 审校 艾茂林、白云

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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