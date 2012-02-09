〔日本债市〕较长期公债价格小跌,市场关注40年期公债标售＝2

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
30年期公债收益率JP30YTN=JBTC上涨2个基点,报1.935%,进一步脱离上周所及四个月低点1.880%.40年期公债收益率JP40YTN=JBTC上涨2.5个基点,报2.11%.
财务省周四数据显示,截至2月4日一周外资变为买超日本公债,净买入1.0221万亿日圆,创下2011年5月8-14日当周以来最大买超纪录.
市场参与者称,日本公债较美债利差缩窄,可能促使一些固定收益投资者增加全球投资组合中日本债券的比重.
0324GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.125% +0.0 0.125%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.345% -0.5 0.350%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.985% +0.0 0.985%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.745% +0.0 1.745%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.935% +2.0 1.915%
10年期公债期货<0#JGB:> 142.28 +0.04 142.24
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 兰秀娟/程琳 审校 艾茂林、白云
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
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2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。