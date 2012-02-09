〔中国货币市场〕资金宽松助回购利率下跌,但CPI涨幅超预期添隐忧

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透上海2月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四下跌.尽管央行在公开市场进行了正回购操作,但并未改变市场资金面偏宽的态势,大行资金供给充足,打压回购利率走跌.
不过交易员也指出,1月居民消费价格指数(CPI)涨幅超预期,令央行近期货币政策进一步放松的可能性逐渐减弱.预计回购利率下跌空间有限,近期可能将止跌反弹.
"大行还是在出钱,资金非常宽松,"华东一银行交易员称,"1月份的CPI比预期的高,怪不得央行春节前不降(存款)准备金率."
中国国家统计局周四公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.ID:nCN1377030]
他并表示,1月CPI涨幅超预期,将延缓央行货币政策进一步放松的步伐,货币市场资金面也面临公开市场持续回笼的压力,预计回购利率近期将止跌反弹.
中国人民银行今日在公开市场进行了200亿元人民币正回购操作,期限91天,中标利率持平於3.16%.据路透计算,本周公开市场将净回笼440亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6699 2.7746 -10.47 2,425.28
七天CN7DRP=CFXS 3.6777 3.7167 -3.90 445.31
14天CN14DRP=CFXS 3.8263 3.9384 -11.21 53.61
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6702 2.7823 -11.21 948.90
七天CHICNY7D=CFXS 3.7021 3.7174 -1.53 114.30
==============================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。