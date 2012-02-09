《外汇动态》美元/台币触及五个月低点,尚未发现台湾央行出手干预

0313GMT---美元/台币TWD=TP触及五个月低点,交易员称因没有发现台湾央行出手买进,且外资银行进行抛售.

美元/台币跌0.2%至29.457,一度跌至9月13日以来的低点29.410.

由於台湾央行没有干预汇市,进口商似乎也没有兴趣在该价位附近买入.

交易员称,过去两周进口商曾在29.45附近买入.不过投资者也警惕央行可能出手干预,限制美元/台币的跌势.

周三稍晚,台湾央行总裁对热钱发出警告,提醒外国投资者,汇入的外资应进场买股.

央行总裁彭淮南对记者表示,尽管亚洲各国的基本面不同,但汇率和股市的走势一致,这表明有热钱入境.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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