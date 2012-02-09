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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 12:04 BJT

〔中国汇率〕外交部称将继续人民币汇率改革,不会因高层访美调整汇率

路透北京2月9日电---中国外交部副部长崔天凯周四表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因中国国家副主席习近平访美而调整汇率.

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