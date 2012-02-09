《全球市场》市场趋於防御,因希腊仍未能达成最终协议

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
经过数月争论後,出台等待已久的希腊债务重组解决方案或引发一波涨势,但获利了结可能随之而来,因为许多市场接近关键阻力位.
波动性倾向於抬头,暗示近期风险偏好可能面临短期回调.
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX收於18.16,接近15.75至18.75技术区间的上限.分析师称,该指数若跌向下限,则意味着风险回升持续.
亚洲信用市场保持谨慎,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差ITAIG5Y=MG周四走阔4个基点.
**中国CPI数据及央行利率决定**
稍早公布的数据显示,中国1月消费者物价指数(CPI)同比升幅反弹至4.5%,高於预估的上升4.1%,因为消费者在春节假期增加支出.市场对此数据反应平淡.[ID:nCN1377030]
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。