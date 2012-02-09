《全球市场》市场趋於防御,因希腊仍未能达成最终协议

经过数月争论後,出台等待已久的希腊债务重组解决方案或引发一波涨势,但获利了结可能随之而来,因为许多市场接近关键阻力位.

波动性倾向於抬头,暗示近期风险偏好可能面临短期回调.

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX收於18.16,接近15.75至18.75技术区间的上限.分析师称,该指数若跌向下限,则意味着风险回升持续.

亚洲信用市场保持谨慎,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差ITAIG5Y=MG周四走阔4个基点.

**中国CPI数据及央行利率决定**

稍早公布的数据显示,中国1月消费者物价指数(CPI)同比升幅反弹至4.5%,高於预估的上升4.1%,因为消费者在春节假期增加支出.市场对此数据反应平淡.[ID:nCN1377030]