〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略跌,中国副主席访美在即市场密切关注

* 人民币兑美元早盘略走弱

* 有机构美元买盘浮现,或意在回补头寸

* 1月CPI涨幅超预期,政策微调声音趋弱

* 习近平副主席访美在即,市场保持密切关注

路透北京2月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘略有走弱.虽然中间价仍保持强势,但机构美元买盘的浮现,推动即期汇价趋弱.由於中国国家副主席习近平访美在即,市场密切关注人民币中间价是否能延续近日强势.

习近平下周二将与美国总统奥巴马在白宫进行会晤.中国外交部副部长崔天凯周四表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.[ID:nCN1379060]

华南地区一银行交易员指出,对官方的这一表态,机构只可"谨慎相信,最多能做到不会过分去推高(人民币兑美元)市场".

"一大早,大行就有买美元,应该是补比较空的头寸,"该交易员称,"他们是一级交易商,或者在之前出头寸给央行了."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3009元,较上日的6.3027元上涨;北京时间11:58,人民币兑美元即期报6.2976元,上日收报6.2945元.

另外,上海一外资银行交易员指出,今日公布的1月CPI涨幅超出市场预期,令政策微调声音趋弱,从而推动人民币从低位回升.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.[ID:nCN1378772]

东京汇市,欧元周四由两个月高点下滑,之前希腊各政党仍未通过撙节措施,但市场寄望可能几小时後将达成协议,令欧元跌势受限.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:38,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2885/95元,上日尾盘报6.2855元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2530/80,上日尾盘为6.2550元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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