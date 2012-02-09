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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 12:28 BJT

〔希腊政经〕救助协议谈判中存在分歧的问题仍未解决--希腊财长

路透雅典2月9日电---希腊财政部长韦尼泽洛斯周四表示:

* 同国际借款人救助协议谈判中存在分歧的那个问题还未解决

* 希腊有15天的时间来确定财政节支3亿欧元问题--希腊政府消息人士.(完)

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