更正:《中国经济焦点》1月CPI超预期无碍通胀回落趋势,惟政策放松难"大刀阔斧"

* 春节因素导致1月CPI超预期上涨,创三个月新高

* 通胀整体回落趋势不改

* 通胀压力犹存,政策面调整将更谨慎

* 政策放松力度与速度恐弱於预期

作者 李文科

路透北京2月9日电---虽然主要是春节因素导致中国1月CPI超预期上涨,并不能改变通胀持续回落的整体态势,但这同时也表明通胀压力仍存,监管层绝不会掉以轻心,未来政策调整将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.

稍早中国国家统计局公布,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.[ID:nCN1378772]

新加坡华侨银行经济学家谢东明指出,计入食品价格涨幅,推测CPI环比涨幅应在1%左右,但官方数据显示环比上升1.5%,显示非食品价格加上食品价格的上涨,可能仍会困扰中国监管层.

"意外强於预期的通胀数据,应该能够解释中国为什麽会对放松调控政策保持谨慎态度.这同时也意味着中国近期大幅放松调控政策的空间有限,"他说.

国开证券宏观经济分析师杜征征亦指出,1月CPI主要是受假日因素影响,而今年CPI肯定还是呈回落趋势的,不过回落速度要比预期慢一些.他预计2月CPI在4%上下,全年约在3.5%水平.

超预期的CPI数据,让短期内中国政策放松的预期进一步减弱.数据公布後,中国银行间债市现券收益率整体向上;沪综指.SSEC则扩大跌幅,但地产股走势强劲扶助股指早盘收市勉力微涨0.02%.[CN/CN][.SSCN]

汇市方面,人民币兑美元即期CNY=CFXS早盘略跌,最新报6.2966元人民币;对中国经济敏感的澳元AUD=D4和新西兰元

NZD=D4兑美元亦下滑.[FRX/CN][CNY/CN]

"短期内对於国家调控政策的放松不要给予太高期望,未来股市震荡的概率较大,"上投摩根称.中国沪综指昨日刚刚收复2,300点关口.

欲览中国CPI走势图表链接,请点选(r.reuters.com/myh56s)

欲览数据详情,请点选[ID:nCN1376946]

**通胀回落趋势不改,但压力犹存**

中国去年政策重心着力于"抗通胀",经过一年的艰苦努力,12月CPI同比涨幅终於回落至4.1%,以15个月新低收尾,通胀确定进入下降通道.

但2012年伊始CPI再度反弹,表明通胀压力仍不容小觑.

"1月份CPI出现较大幅度反弹,虽然改变不了後续几月的下滑态势,但将为全年物价调控增加很多不确定因素,"湘财证券宏观经济研究员陈乐天表示.

中国国家信息中心高级经济师祁京梅亦称,随着翘尾因素减弱,且去年春节在2月,因此今年2月CPI涨幅预计会回落到4%以下,自高位回落的趋势还是比较明显的.

但她也指出,由於近期国际政治环境动荡,以及欧美等可能继续采取量化宽松政策,输入性通胀压力仍大,同时影响国内物价上涨的中长期因素仍在,包括劳动力成本上涨,土地资源要素价格上涨等,都会推高农产品价格,直接影响到CPI.

至于中国最新宣布上调成品油价格,交通银行(3328.HK)(601328.SS)在研究报告预计,发改委选择在平稳度过物价上涨压力较大的节日之後小幅上调成品油价,对於推高2月份物价水平的影响较弱.[ID:nCN1375714][ID:nCN1379008]

统计局数据显示,中国1月食品价格同比上涨10.5%,为当月CPI贡献了3.29个百分点涨幅,非食品价格亦上涨1.8%.

不过当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅与市场预期基本一致,上涨0.7%,略低於路透调查中值的上涨0.8%;环比则下降0.1%.

"CPI高於预期是受到农历新年假期的影响,但需要一并观察1月和2月的数据,才能真正评定出当前的通胀情况,"澳新银行驻上海经济学家HAO ZHOU认为.

1月底中国总理温家宝主持国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1360562]

**政策放松愈发谨慎**

尽管有季节性因素存在,但CPI数据仍表明当前中国通胀压力犹存,这也对前期中国央行偏紧的货币政策有了合理解释,预计未来管理层将对通胀保持高度关注.

"这一数据可能将令中国延缓下调存款准备金率,实际上,目前下调存准的机率已更低了.通胀压力依然存在,尤其是自中国上调成品油价之後."澳新银行的经济学家HAO ZHOU称.

一位大型银行债市交易员提到,中国治理通胀任重道远,特别是输入性通胀压力不可忽视,而长达已经两年多的负利率,大大降低了央行政策放松的空间.

"连准备金率调降空间可能都会低於预期,政策放松力度与速度可能远远弱於市场预期,甚至不降息,"他说.

国泰君安宏观分析师汪进指出,货币政策调整不会根据一个月的数据,可能还是会观察一下後面包括2月在内的情况,货币维持现有局面不会有太大改变.

中国国家信息中心周四发布报告预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP(国内生产总值)料同比增长8.5%左右;并建议宏观经济政策针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1378388]

不过,亦有分析师持相反观点.花旗集团中国高级经济学家丁爽认为,下一步降存准还是必须的,虽然不知道央行後来是否将逆回购延期,如果这样的话,到期以後资金还是会不足的.现在看来,3月份可能会调一次存准.

华融证券宏观分析师肖波更是指出,虽然CPI超预期走升目前尚无威胁,但PPI的数据令人担心,PPI低於1%,说明在紧缩政策下PPI出现明显的价格下跌趋势,显示了通缩的征兆.

"下阶段估计政策放松将加快步伐,下调存款准备金率的可能性大大提高,"他认为.(完)