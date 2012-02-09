〔中国货币市场〕资金宽松助回购利率下跌,但CPI涨幅超预期添隐忧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四下跌.尽管央行在公开市场进行了正回购操作,但并未改变市场资金面偏宽的态势,大行资金供给充足,打压回购利率走跌.

不过交易员也指出,1月居民消费价格指数(CPI)涨幅超预期,令央行近期货币政策进一步放松的可能性逐渐减弱.预计回购利率下跌空间有限,近期可能将止跌反弹.

"大行还是在出钱,资金非常宽松,"华东一银行交易员称,"1月份的CPI比预期的高,怪不得央行春节前不降(存款)准备金率."

中国国家统计局周四公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.ID:nCN1377030]

他并表示,1月CPI涨幅超预期,将延缓央行货币政策进一步放松的步伐,货币市场资金面也面临公开市场持续回笼的压力,预计回购利率近期将止跌反弹.

中国人民银行今日在公开市场进行了200亿元人民币正回购操作,期限91天,中标利率持平於3.16%.据路透计算,本周公开市场将净回笼440亿元.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6692 2.7746 -10.54 3,127.87

七天CN7DRP=CFXS 3.6763 3.7167 -4.04 568.81

14天CN14DRP=CFXS 3.8263 3.9384 -11.21 76.31

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6723 2.7823 -11.00 1,359.40

七天CHICNY7D=CFXS 3.6998 3.7174 -1.76 149.30

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.2100 3.4550 +175.50 367.49

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.7000 3.5200 +18.00 43.54

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7500 2.8000 +95.00 4.66

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6754 2.7800 -10.46

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6800 3.7200 -4.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8100 3.9400 -13.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6567 2.7667 -11.00

七天SHICNYSWD= 3.6708 3.7108 -4.00

三个月SHICNY3MD= 5.3313 5.3611 -2.98

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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