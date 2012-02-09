〔日本数据〕1月经季节调整消费者信心指数为40.0,高於前月--政府

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议

路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。