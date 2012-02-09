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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 13:17 BJT

〔日本数据〕1月经季节调整消费者信心指数为40.0,高於前月--政府

路透东京2月9日电---日本内阁府调查周四显示,1月消费者信心较前月改善,但欧债问题带来的不确定性和金融市场忧虑,可能阻碍信心稳定回暖.

调查显示,1月经季节调整的消费者信心指数为40.0 ,高於上月的38.9.

内阁府上调对消费者信心的评估,称显露增强迹象.先前其表示消费者信心几乎持平.

该指数低於50暗示消费者情绪悲观.

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