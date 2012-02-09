〔日本数据〕1月经季节调整消费者信心指数为40.0,高於前月--政府

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透东京2月9日电---日本内阁府调查周四显示,1月消费者信心较前月改善,但欧债问题带来的不确定性和金融市场忧虑,可能阻碍信心稳定回暖.
调查显示,1月经季节调整的消费者信心指数为40.0 ,高於上月的38.9.
内阁府上调对消费者信心的评估,称显露增强迹象.先前其表示消费者信心几乎持平.
该指数低於50暗示消费者情绪悲观.
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。