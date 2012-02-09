《国际主要央行公开市场操作一览》--2月9日

路透上海2月9日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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2/8 卖出公债 -86.03 06/15/2013-11/30/2013

2/8 买入公债 18.13 02/15/2036-11/15/2041

2/7 卖出通膨保值债券 -13.30 07/15/2012-01/15/2015

2/6 买入公债 18.13 02/15/2036-11/15/2041

2/3 卖出公债 -86.10 05/15/2012-11/30/2012

2/2 买入公债 49.52 02/15/2020-11/15/2021

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四为联储的政策辩护,称经济仍旧需要许多协助.贝南克称:"将长期利率维持较低水平的基本理由是低通胀、经济增长放缓预期,以及美元是避险资产的事实.长期利率持低也是其他所有工业经济体的特徵."[ID:nCT0502775]

--圣路易斯联储总裁布拉德表示,美联储应从明年开始升息;其指出维持多年近零利率,对於让经济产出回到衰退前水准没有什麽帮助,且有造成"灾难"的风险.[ID:nCT0504227]

--达拉斯联储总裁费希尔表示,美联储第三轮大规模资产购买计划没有必要,而且会加大在时机恰当时收紧货币政策的难度.[ID:nCN1368396]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/8 七天反向交易 41.38(亿美元) 0.61%(固定利率)

2/7 七天反向交易 1,094.62 1.00%(固定利率)

七天定期存款 -2,190.00 0.27%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--消息人士指称,欧洲央行(ECB)官员对於央行如何为希腊债务重组作出贡献仍存在分歧[ID:nCN1378288].

--葡萄牙央行总裁暨ECB管理委员会委员科斯塔表示,欧元区不能瓦解,该区需要果断地采取新措施来安抚金融市场[ID:nCN1370148].

--欧洲央行研究显示,主权债信遭降和公债利差走升互为因果.评级被调降一次,这个国家的借贷成本涨幅或高达1个百分点[ID:nCN1368126].

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 26,980

上周三 29,730

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当期变化 -2,750

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明周二表示,央行将继续竭尽全力实现经济持续增长和物价稳定,暗示央行准备维持极宽松的货币政策直至通缩即将结束[ID:nCN1373078].白川方明周一承认,受通缩和日圆升值影响,当前经济形势严峻.此番讲话暗示,如果日本脆弱的经济复苏受到威胁,该行准备采取进一步的货币刺激举措.[ID:nCN1371156]

--日本央行副总裁山口广秀周四表示,他认为央行没有迫切需要为了因应近期日圆升势而进一步宽松货币政策.[ID:nCN1365930]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳於0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行2,394亿台币存单,相较存单到期金额2,592.5亿,存单发行余额减少198.5亿.[ID:nCT0505271]

--台湾央行周二表示,当日共发行2,089亿台币存单,相较存单到期金额220亿,存单发行余额增加1,869亿.[ID:nCT0504659]

--台湾央行周一表示,当日共发行3,923亿台币存单,相较存单到期金额4,984.75亿,存单发行余额减少1,061.75亿.[ID:nCT0504037](完)

--整理 边竞; 审校 冉莹

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]