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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 17:40 BJT

〔表格〕英国12月全球商品贸易逆差低於预期,且为2010年2月以来最低

路透伦敦2月9日电---英国国家统计局周四公布:

* 英国12月全球商品贸易逆差为71.1亿英镑(市场预估为逆差86亿英镑),11月修正後为逆差89.1亿英镑

* 12月全球商品贸易逆差为2010年2月以来最低

* 12月对非欧盟地区的贸易逆差为37.5亿英镑(市场预估为逆差49.5亿英镑),11月修正後为逆差50.4亿英镑

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