〔日圆汇率〕议员敦促动用退休金投资基金来遏制日圆强势

路透东京2月9日电---日本民主党政调会长前原诚司周四表示,日本公共退休金投资基金(GPIF)应将更多投资国内债券转至海外资产中,来打压日圆走软.

"这会与汇率干预有相同效果,"前原诚司在国会会议上表示.

截至去年9月底,GPIF拥有108.9万亿(兆)日圆(1.42万亿美元),接近俄罗斯经济规模.基金中约有17%投资於海外资产.

前原诚司称,日本央行能通过扩大日本公债购买规模,来防止GPIF转移资金引发长期利率的激升.

日本首相野田佳彦态度尚不明朗,他表示,这可能会令退休金基金面临太多外汇风险.并且若其旨在制造与抛售日圆相近的效果,此举可能会令日本与他国关系复杂化.

但他表示,这个想法值得考虑."在从各种角度进行了研究之後,我们需要(就这个想法)设置一定的方向,"他说.

上述构想可能不会在近期内取得太大进展,因受日圆升值影响,GPIF在7-9月当季蒙受庞大的海外债券及股票损失.

但这项提案凸显出日圆持续居高不下让国会议员的沮丧情绪日增;日圆兑美元上周一度逼近75.31日圆的纪录高点,无视於日本财务大臣的口头干预威胁.周四日圆兑美元JPY=报在约77.15日圆.

前原诚司表示,日本若要克服通缩,宽松货币政策是一项重要工具.野田佳彦则持较为保守的论调,称政府及日央行应该密切合作以支撑经济.

也列席参加这次委员会的日本央行总裁白川方明,并未提出太多有关该行是否会於近期再度放宽政策的说法,仅称日央行将会持续尽全力让日本脱离通缩.

"日本经济正陷入严峻状态.我们全然了解尽快让日本脱离通缩、以及在物价稳定下经济可持续成长,是非常重要的目标."白川方明表示.

前原诚司是执政党资深议员,负责向政府传达该党重要政策立场.

他过去要求采取更大胆举错以因应强势日圆问题的呼声,已然促使政府扩大一项向银行提供贷款额度的计画,而这部分贷款用於提供日本企业寻求海外收购的融资.(完)