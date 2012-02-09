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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 13:16 BJT

〔路透调查〕马来西亚1月棕榈油库存料降至五个月低点

路透吉隆坡2月9日电---周四公布的路透调查显示:

* 马来西亚1月棕榈油库存较12月下降2.2%,至近200万吨

* 马来西亚1月棕榈油产量较12月下降13%,至130万吨

* 马来西亚1月棕榈油出口较12月下降15.1%,至135万吨 (完)

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